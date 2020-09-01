逾1萬人已接受全民檢測　港府指難全面禁足非強制參與

今日(1日)是全民檢測計劃開始的第一天，特首林鄭月娥在行政會議前表示，目前已有超過1萬人接受檢測，除了教育局局長楊潤雄外，她自己、一眾司局長，及行政會議非官守成員早上已在政府總部接受檢測，形容計劃「簡單、方便、快捷」，同時對抗疫有益，對社會有利，可以讓香港早日走出疫情。她又感謝6000位醫護人員積極參與工作，令計劃成功展開。

對於「醫管局員工陣線」杯葛檢測計劃，林鄭逐一反駁有關論點，強調香港不能做到全面禁足令，亦非強制市民參與全民檢測，而是願檢盡檢。她又指，封關到今日不應再是議題，重申本港已實施嚴格限制入境措施，呼籲社會回到初心，同心抗疫，又強調政府一直支持醫管局，希望團體能客觀持平看待今次檢測計劃。

她指確診個案回落至單位數，讓大家開始感到安心，但成績得來不易，社會已付出了沉重代價，包括要實施入境限制、關閉商業處所、市民不能自由進行社交活動，強調大規模檢測可以有效找出隱性患者，切斷傳播鏈，避免有人在家中傳播病毒，如有長期病患的家人受感染，病情更可能變得嚴重，甚至危殆，希望社會客觀持平看待，並給最大支持，以恢復經濟活動和市民社交生活。

另外，林鄭對於昨日(8月31日)有孕婦在旺角被拉跌表示關注，但不希望事件再發生，她指當社會無暴亂發生，警方便不需要執法。

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