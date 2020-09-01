醫管局有逾2千名員工願意協助檢測計劃　已準備大量病床

全民檢測計劃今日(1日)展開，醫管局行政總裁高拔陞指，局方積極支持及配合政府推行計劃，認為有助找出隱形患者，已有逾2000名醫管局員工表示願意於公餘時間協助執行計劃。

高拔陞今早於電台節目上表示，雖然本港疫情回落，但每日仍有10至20多宗確診個案，當中不少更是源頭不明。而醫管局接收的確診病人中，有20%或以上沒有病徵，而有些個案到醫院時情況已經非常嚴重，高認為全民檢測計劃對公共衞生及公眾利益很重要，可助找出隱形患者，以控制疫情及盡快恢復醫管局服務，鼓勵市民參與計劃「利己利人」。

高拔陞指局方將積極配合政府推行計劃，已有2000至3000名醫管局員工表示願意於公餘時間協助執行計劃。醫管局為一旦發現大量確診病人作準備，局方有約1200張隔離病床及約600張二線病床。另外，亞洲國際博覽館的社區隔離設施共有過千張病床，可提供予一些病徵較輕或沒有病徵的病人。

對於醫管局員工陣線指出，擔心計劃會出現大量「假陽性」和「假陰性」個案，高拔陞認為計劃的檢測方法「好穩陣」，是多重而可靠的檢測。高不同意個別醫管局員工及醫護工會呼籲市民杯葛全民檢測計劃，認為市民視醫護人員的言論為專業意見，高並不想惹起誤會，希望同事以專業及科學的角度看待計劃，惟沒有回應局方會否懲處有關的醫護人員。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020