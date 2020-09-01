勞工處調高3項就業計劃津貼　助中高齡及殘疾僱員搵工

本港失業率高企，中高齡人士及殘疾僱員就業難度更大。勞工處今日(1日)宣布，推出試點計劃，向在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下獲聘的60歲或以上年長人士、青年及殘疾人士發放留任津貼。計劃還會調高多個僱主提供在職培訓津貼，每名僱員於計劃期內可獲的每月津貼額較前提升1000港元。

勞工處表示，試點計劃為期3年，上述僱員如果受聘於全職職位滿3個月，可獲發留任津貼3000港元，其後留任每滿1個月可獲發額外留任津貼1000港元，直至完成為期6至12個月的在職培訓為止，兼職職位的留任津貼金額為全職職位的一半。此外，視乎在職培訓期長短，每名合資格僱員最多可獲發1.2萬港元留任津貼。

當局同時同步提高三項計劃的培訓津貼，僱主聘用每名求職人士可獲發放的在職培訓津貼金額上限提高1000港元，如按「中高齡就業計劃」聘用60歲或以上失業或已離開職場的求職人士，提供在職培訓的津貼，由每月最高4000港元增加至5000港元，為期6至12個月；而聘用40歲至59歲失業求職人士，在職培訓津貼亦由每月最高3000港元調升至4000港元，為期3至6個月。

「展翅青見計劃」的僱主在職培訓津貼，每月由最高4000港元增加至5000港元，為期6至12個月；及「就業展才能計劃」下的津貼額，首3個月工作適應期的每月津貼上限由7000港元增加至8000港元，而其後6個月的每月上限由5000港元調升至6000港元。

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