聶德權指33宗全民檢測登記涉盜用他人資料　已交警方處理

聶德權預約系統共錄得69宗個人資料疑被他人登記的個案，33宗涉盜用他人個人資料。

全民檢測計劃今日(1日)展開，公務員事務局局長聶德權早上於電台節目表示，截至昨日(8月31日)，預約系統共錄得69宗個人資料疑被他人登記的個案，經查證後，有33宗涉盜用他人個人資料，已交警方處理。

聶又稱，截至近早上8時，已有約59.3萬人經網上系統預約做檢測，而全港141個檢測中心當中，已有99個檢測首日預約爆滿，另外暫有14個中心未來7日的預約滿額。

聶表示，首個小時的預約名額會較少，是由於工作團隊需要時間磨合，當團隊準備好後，便能處理更多檢測。他指，如之後情況許可，預約系統將開放更多名額。

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