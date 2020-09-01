學校辦網上開學禮學生着校服在家參與　校長指難取代面授課程

今天(1日)是開學日，但由於受疫情影響，莘莘學子暫時未能回校上課，不少學校舉行網上開學禮，透過電腦屏幕，由教師講解新學年須注意的情況，並讓學生互相認識問好。有學校要求學生在家中穿上整齊校服，網上參與開學禮，感受不一樣的開學氣氛。位於黃大仙的浸信會天虹小學同樣舉行網上開學禮，全校學生需身穿整齊校服在家參與，該校校長指網上授課難以取代面授課程，亦有老師指會在課堂上加插遊戲作教學，增加學生投入度。

開幕典禮長達1小時，幾乎所有學生都身穿學校運動服出席，有學生聚精會神地參與，亦有同學表現分心，低頭做別的事。而老師們亦各司其職，分別負責司儀、音樂表演及技術上的操作，惟在校長發言期間出現網絡上的問題，影片未能順暢地播映，令過程延遲約10分鐘。

該校校長馮耀章表示一直期待今天的開學，惟指小學生着重關係的建立，認為網上授課缺乏肢體接觸及眼神交流，未能獲得學生的即時反應，難以取代面授課程。他稱，老師要教授課程內容的同時，又需關心學生狀況，不是易事。他續指，學校會擔心小一新生的適應能力，故上星期六(8月29日)已安排網上家長會，為家長作心理支援及準備，又表示會借出約60部平板電腦予有需要的家庭。

另外，今年在該校任教一年級及六年級的中文科老師何家淇謂，疫情影響下或延誤學習進度，需重新調整課程，教授的單元或會減少，只會重點教授部分課程內容。她說，老師會安排遊戲及簡報作教學用途，以確保每一位同學都可參與，形容網上教學緊張刺激。她又表示，高年級已習慣使用「電子書包」，低年級的困難或會更大，校方會多加關心學生的情緒及進度。

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