職工盟幹事遊行時藏伸縮棍　認罪判囚4個月

職工盟幹事鄧建華被指在去年10月反蒙面法遊行中攜帶伸縮警棍，因而被控管有攻擊性武器罪。鄧早前否認控罪，案件原定今日（1日）在九龍城法院開審。不過，鄧決定在審訊前認罪，辯方求情指涉案只有一支警棍，是被告當日在街上拾到，他並沒有拿出來使用。裁判官形容被告的解釋令人難以信服，又指案中警棍延伸後長約50厘米，殺傷力頗大，判被告入獄4個月。

被告鄧建華現年31歲。案情指，2019年10月6日晚上7時許，約200人在窩打老道一帶聚集及堵路，警員在警車內作出警告，示威者四散，警員落車追截，並在多實道對開截停被告。警員把被告帶返旺角警署搜查，在他的背包內檢獲涉案的伸縮警棍，警誡下被告保持緘默。

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