黎智英等10人今向警方報到 黎耀恩抵將軍澳警署

壹傳媒黎智英等10人於8月10日被警方國家安全處拘捕，除早前擬偷渡但被中國海警截獲的其中一名疑犯「香港故事」成員李宇軒外，其餘獲准保釋候查的9人需於今日(1日)到指定的警署報到。約11時許，黎智英次子黎耀恩在妻子曾美華陪同下到將軍澳警署報到。

72歲的黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤同被捕，他們涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪。

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