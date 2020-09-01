傳買方出價保守 美政府壽臣山物業延遲一至兩周開標

美國政府委託世邦魏理仕獨家招標出售的南區壽山村道37號物業，於7月底截標後，原定8月底開標。市場消息稱，由於買家出價較保守，業主需時考慮，將開標時間延遲一至兩周，並已通知已入標的財團。

對此，《東網》向世邦魏理仕查詢。該公司證實，由於是次招標的南區壽山村道37號為美國政府物業，需要更多時間處理文件，結果將會延後一至兩星期公布。

市場消息指，有發展商出價每方呎樓面地價約5萬港元入標，即整個項目涉資僅20多億元。然而，市場早前估計該地皮市值過百億，鑑於目前全球政經局勢動盪，發展商出價必然較為保守，業主是否願意接受出價猶豫未決。

壽山村道37號由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用。該物業於1983年落成，現為6幢低密度住宅物業，提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。物業具重建潛力，地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。

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