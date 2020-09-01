男侍應認堵路保釋候判　求情稱受暴力氣氛影響

去年12月9日有人發起「大三罷」，一名20歲男侍應偕其他人將雜物堆放路上堵路，被控在公眾地方造成阻礙，他另涉指管有扳手而被控管有攻擊性武器或非法用途的工具，案件今（1日）在西九龍法院再訊。男侍應承認在公眾地方造成阻礙罪，餘下的管有攻擊性武器或非法用途的工具罪則獲控方不提證供起訴，控罪撤銷。法庭准他保釋到9月29日，等候其感化和社會服務令報告後判刑。

案情指，去年12月9日在香港多處有堵路，當晚有約20名戴上面罩和穿上黑色衣物的示威者在旺角洗衣街和山東街交界，用木板和雪糕筒等物堵路，當中包括本案被告杜灝銘。示威者看見警員到場便四散，警員追截後拘捕被告，並搜出一支士巴拿。

辯方求情指20歲的被告，因受社會暴力氣氛影響才衝動犯案，現已感到後悔。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020