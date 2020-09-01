Uber司機非法載客取酬上訴終院　被判終極敗訴

警方2017年派員放蛇假扮乘客，打擊UBER司機非法載客取酬，行動中有28名司機被裁定「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成被判罰款。其中24人不服定罪，上訴至終審法院。終院5名法官今早(1日)開庭一個半小時聽取陳詞後，駁回他們的上訴申請，之後會頒判詞解釋理據。

上訴方早前申請終審上訴許可時，提出《道路交通條例》第52(3)條，有關「以作出租或取酬載客用途」這一項控罪元素恰當的法律詮釋作出探討，認為此議題涉及具大而廣泛重要性的法律觀點，亦關乎上訴人有否遭受重大不公。終院當時認同有關控罪元素的詮釋具可爭辯之處。

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