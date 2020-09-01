楊潤雄：考慮為學界定期做檢測 　未定自願或強制

全港學校將於本月23及29日分階段恢復面授課堂，教育局長楊潤雄今日(1日)指當局正考慮是否需要定期為學界做檢測，暫未討論屬自願或強制性質。他今早出席一間小學的網上開學禮致辭時又指，相信任何疫情都會有消退的一天，到時學生就可以「強勢回歸」學校。

楊潤雄今早在電台節目上鼓勵教職員及家長參與普及社區檢測計劃，指愈多人作檢測，愈能為復課營造有利條件。他又指，學界普遍支持盡早返回學校上課，協助學生學習，期望下星期前發出新復課指引，大部分防疫及清潔措施與上次指引相若，新指引將包括學校一旦發現確診或緊密接觸者的個案，校方應如何處理。

他又指，開學初期維持網上授課，明白基層家庭會面對硬件問題，已要求校方彈性處理，向有需要學生借出備用平板電腦、提供流動數據卡或WiFi蛋等。

另外，楊潤雄致辭時又表示，上個學年全港學校因為疫情而停課，令平日的面授課堂突然變得遙不可及，他希望學生明白，現時擁有的東西不是必然，不要到失去時才珍惜，呼籲學生珍惜與家人和同學相處的時間，把握得來不易的學習機會，專注用功，積極投入學習生活。

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