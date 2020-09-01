屍體上無致命傷勢　法醫推論陳彥霖為溺斃

職業訓練局15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開知專設計學院後被發現浮屍海面，死因庭今早(1日)續審。替彥霖解剖的法醫出庭作供，指屍體上找不到致命傷勢，只能用排除法推論彥霖是遇溺死亡。

法醫李毓樺供稱，去年9月23日在殮房第一次檢視彥霖遺體狀況，由於無人申請豁免解剖，待法庭批出解剖令後，於9月24日進行解剖。

根據解剖報告，彥霖160厘米高，55公斤重，中等身材，遺體已有中度腐爛及分解，但無表面傷痕，生殖器官及肛門也無傷痕，腦部無出血，胸腔無肋骨骨折，喉頸正常，食道、胃等各器官均無特別發現，心膜正常，子宮正常，私處無新近撕裂傷勢，惟不代表沒有性侵犯發生過。

因找不到致命傷勢，只能用排除法推論是遇溺死亡，但無法確定何時落水及為何全裸，故死因為不確定。而根據腐爛情況，估計死亡時間為9月19日失蹤當天的24小時內。

李又指，若死者是在落水時被襲擊或施藥，屍體上應有防衞性傷勢及體內有毒物發現，但在彥霖遺體均找不到上述情況。

醫管局大律師引述將會出庭作證的資深法醫馬宣立的報告，指若死者落水前有呼吸功能或血液循環，就可能會在骨髓及腎臟發現藻類。李就回應指，香港水域污染不會有矽藻，故多年前已停用此驗屍方法。

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