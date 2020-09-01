巴漢斬斃同鄉涉謀殺被捕　機動部隊到稔灣堆填區搜證

深水埗醫局街一劏房單位前日(8月30日)發生謀殺案，一名20歲巴基斯坦裔男子，疑因爭用洗衣機問題與一鄰房22歲男同鄉發生爭執，繼而以菜刀狂斬對方，事主頭、手、腳中多刀，重創當場死亡。

涉案巴裔男其後更清理現場，又以綿被包裹死者遺體，並抬回其所住房間伴屍一整晚。至昨午(8月31日)疑因心感不安，始致電報案報稱有人打交受傷，警員到場調查時揭發命案，其後以涉嫌「謀殺」將該名巴裔男拘捕。

警方調查行動今晨(9月1日)繼續，涉事大廈目前正被封鎖，又有警員在場把守。消息指，大批機動部隊警員到達屯門稔灣新界西堆填區搜索涉案證物。此外，被捕男子據悉稍後將被押返現場，進行案情重組。案件續由深水埗警區重案組跟進。

下午二時許，數名探員返回現場繼續搜證調查。

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