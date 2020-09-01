民航處接9宗解放軍直升機噪音投訴　元朗居民：嚇到個心噗噗跳

元朗區有多名市民反映，指駐港解放軍直升機訓練期間，經常在民居上空低飛，產生的噪音影響生活，更擔心有安全問題。元朗區議會今(1日)開會時討論有關事項，有區議員直指居民每日聽到直升機噪音都擔驚受怕，問「喺咪打到嚟」，促政府出手協調，把解放軍訓練路線更改成遠離民居的地方，區議員更斥責涉事的民航處及保安局未派人列席會議，反映兩部門不重視元朗居民福祉。

元朗東頭選區區議員林廷衞引述居民投訴，指選區有2000戶居民受直升機噪音影響，其中有居民目測到直升機在采葉庭及映御屋苑屋頂僅100多米距離低空飛過，稱「個心噗噗跳」、「以為打到嚟」。他批評民航處及保安局未有派人列席解答居民疑慮，斥其「太離譜」，促政府幫忙協調更改解放軍直升機訓練路線。

錦田區議員李頌慈則表示，其區內常有解放軍直升機由早上10時至晚上8時不斷飛過，最嚴重一次看到有5架直升機飛返石崗軍營。他稱今年曾有解放軍直升機不幸墜毀，擔心不幸意外會再發生，影響到居民，促政府代為反映。

另有多名區議員反映錦綉花園情況亦十分嚴重，一有直升機飛過就如地震搬動盪，其中區議員杜嘉倫指曾有市民欲買錦綉花園單位，到場視察，卻見有直升機飛過，最終令買賣告吹。

民航處書面回應區議會，稱去年共在元朗區接獲58宗解放軍直升機噪音投訴，今年截至上月18日則接獲9宗，處方會請保安局把有關投訴轉達駐港解放軍。該處又稱根據條例，除獲處方許可外，在飛越任何人煙稠密的地區時，高度不可低於在其附近2000英尺範圍內最高的固定物以上1500英尺，惟條例並不禁止進行救火等任務。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020