第二季打工仔月入中位數1.9萬元　按季跌5%

政府統計處昨日(8月31日)公布今年4至6月的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示今年第二季本港家庭住戶每月入息中位數為2.55萬港元，較第一季下跌8.9%，亦是自2016年第四季以來最低；至於打工仔每月就業收入中位數，則由今年第一季的2萬港元，減少1000港元至第二季的1.9萬港元，減幅為5%。

報告顯示，香港第二季勞動人口為386.11萬，較第一季388.22萬減少2.11萬，跌幅約0.5%。第二季的失業率更上升至6.2%，較第一季的4.2%，大幅增加2個百分點，亦是自2004年第四季(6.3%)以來最高。按年齡層劃分，以青少年失業情況尤為嚴重，15至19歲人士的失業率最高，達18.8%；而第二高的則為20至24歲人士，失業率亦達14.3%。

收入方面，報告顯示第二季家庭住戶每月入息中位數為2.55萬港元，按季下跌8.9%，跌幅與03年沙士第二季相若。其中高收入家庭數目減少，而低收入家庭反增，月入10萬港元或以上家庭較上季減少12.1%，而月入4000至5999港元家庭則增加最多達25%，4000港元以下住戶數目亦增加15.9%。

至於打工仔收入情況，第二季每月就業收入中位數減至1.9萬港元水平，其中「零售、住宿及膳食服務」月入中位數為1.3萬港元，按季少1000港元；而「經理及行政級人員」，月入中位數4.3萬港元，按季亦大減3100港元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020