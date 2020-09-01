警拘7男女涉寵物走私案　稍後交代案情

警方水警總區重案組經深入調查，早前展開拘捕行動，以涉嫌「串謀輸出未列艙單貨物」及「殘酷對待動物」拘捕7名男女，並將於今日(9月1日)稍後聯同愛協人員交代案情。

據了解，被捕7人涉及上月21日，海關與水警的聯合反走私行動，行動揭發有寵物主人透過中介，安排將貓狗由外國經香港運返內地團聚，惟中介將貓狗送上私梟船，以非常規途徑託運貓狗。部分走私船在逃避執法人員追捕時，將裝有貓狗的膠籠棄於海中，上周有市民分別在南丫島及赤柱發現膠籠，籠內共15隻貓狗均死亡。

消息指，被捕7人中，包括兩名早前在屯門一間寵物酒店被捕的男女，另有五名其他人士，詳情有待警方交代細節。

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