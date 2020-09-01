區議員批檢測中心隔離措施不足　憂致交叉感染

全民檢測計劃今日(1日)開始舉行，有8名區議員到太子界限街一號體育館，指場內檢測隔離措施不足，擔心造成交叉感染，呼籲市民杯葛計劃。

有區議員指社區檢測中心沒有設置隔板分隔市民，若市民取樣時打噴嚏，將增加醫護人員及其他市民的感染風險，呼籲市民杯葛檢測計劃。荃灣區議員譚凱邦又表示，接獲市民求助，稱所任職的公司要求其進行檢測，涉及保安公司、貿易公司、私人企業等，譚提醒僱主切勿因僱員不進行檢測而作解僱，否則有機會觸犯勞工法例。

此外，譚凱邦質疑政府進行大規模檢測，市民取樣時不須佩戴口罩，但政府卻將立法會選舉押後，不容許市民投票。譚要求政府重啟立法會選舉，讓市民重獲應有的選舉權。

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