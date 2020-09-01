印尼漢涉偷錄高院程序外傳　法官憂妨礙司法公正報警

高等法院今（1日）早發生旁聽人士偷錄法庭聆訊之事件。一名持行街紙的印尼籍男子，今早在高院原訟法庭一宗刑事案提訊時，涉嫌用手提電話偷錄法官與律師之對話，並偷拍案中被告的照片。法官發現後決定報警。警方到場後將涉案男子拘捕，帶返警署接受調查。

被捕男子現年55歲。據現場消息，他今早到高等法院旁聽一宗涉及毒品罪行的提訊，聆訊進行期間其手提電話突然播出聲響，懷疑是聆訊中的對話，因此驚動到法官、法庭書記及律師。該男子在被法官查問時承認錄音，但就表示不知道法庭的規矩。

法官其後決定休庭以處理今次事件，但期間該男子卻仍繼續使用其手機。法庭書記更發現他疑似把上述錄音檔以及一幅在庭內拍攝的照片用 WhatsApp 傳予第三者，被揭發後他更將與第三者的對話全部刪除。

他接受法官進一步查問時表示，是有一名朋友叫他來法庭聽這宗案件。他聲稱因有時聽不清楚，所以將聆訊內容錄音，但他不承認有把錄音外傳，他刪除的對話紀錄亦與今日聆訊無關。

另一方面，法官亦向案中被告查問，被告表示不認識偷錄的男子，但就認得在案件之前提訊時，已見過該名男子旁聽。法官認為事態嚴重，偷錄及偷拍男子除可能藐視法庭外，如他將錄音與照片外傳給第三者，更有妨礙司法公正之嫌。法官因此決定報警將男子拘捕調查。

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