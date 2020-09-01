政Whats噏﹕邵家臻執包袱離開　稱只是浸大歷史小傷口

因違法佔領行動(佔中)案而被判囚8個月嘅社福界議員邵家臻，早前收到浸會大學通知新學年不獲續約，邵一直頻頻發文更新執包袱情況，而今次就係正式交鎖匙離開浸大喇。

邵家臻到離開的一日仍然唔服氣，形容自己嘅離開成為浸大歷史入面嘅一個小傷口，話「離開是為了回來」，相信他朝一日歷史會還佢一個公道，仲揚言「I'll be back！」邵話，即使到咗要離開嘅一日，佢仍然會以「浸會人」自居，事關佢喺1989年入讀浸會學院社工系，2004年返回母校參與學術研究，到2007年正式擔任大學社工系講師，已經係30年嘅「浸會人」。

邵喺社交網站上載影片，影住佢落寞離開辦公室嘅背影，仲手持一個大畫框，原來係一幅電影海報，電影圍繞住天水圍嘅社區生活。邵回想當時2004年喺天水圍做社工，遇上去天水圍做資料搜集嘅電影導演，電影拍成後就將海報送畀邵，邵一直珍而重之，仲將海報攞返去立法會辦公室添。

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