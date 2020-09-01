英議員稱收到香港寄出恐嚇信　華使館批純屬捕風捉影

董勤達（左圖）展示由香港寄出的匿名信件（右圖），認為這是來自北京的恐嚇。

英國下議院外交事務委員會主席董勤達日前在Twitter表示，其住所收到多封由香港寄出的匿名信，要求驅除董勤達仇恨及反華的花言巧語等，他認為這是來自北京的恐嚇。對此，中國駐英國大使館發言人周二（1日）回應，批評這純屬捕風捉影、造謠生事，充斥着對中國的偏見與惡意。

董勤達收到的信件署名為「香港和中國」，信封則貼上香港郵票。他表示，恐嚇民選政客是一種干擾，必須停止。中國駐英國大使館發言人對此回應指，對董勤達在缺乏任何證據的情況下妄稱受到中方威脅，中方表示強烈不滿和堅決反對，要求對方就該種妖言惑眾的行為道歉。

發言人續指，滲透、威脅、干涉別國內政從不是中國外交的基因和傳統，反而英國某些政客抱守殖民心態和冷戰思維，經常對他國事務指手畫腳、說三道四，並形容公道自在人心，只有那些慣於威脅他人的人，才總會憂慮受威脅；中方希望英國某些政客放下傲慢與偏見，多做有利兩國互尊互信的事情，而非相反。

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