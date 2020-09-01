電競業轟政府不聞不問　促有限度重開網吧

政府早前放寬防疫措施，惟網吧及電競場所仍未能重開營業。有議員今日(1日)聯同約10名電競行業代表，指業界整體經營情況嚴峻，恐只可維持1個月，促請政府設立機制及措施，讓業界能夠重開營業。

香港電競總會會長楊全盛指，業界生意愈來愈差，政府早前宣布關閉12類處所，並突然將網吧納入遊戲機中心類別，導致網吧突然需要停業。有網吧負責人指網吧未能營業，加上電競賽事延期，業界已「捱到冇得再捱」，又指停業期間仍需繳付每月20多萬港元租金及人工，如沒有補貼又不能重開營業，預料最多只能維持1個月。負責人又稱，部分大型電競館每月需支付逾100萬港元人工及租金，現時已陷入崩潰邊緣。

議員葛珮帆指，第三波疫情的確診人士主要來自「的士」及「餐廳」群組，並非政府關閉的12類處所，而業界停業後，本港疫情亦未有受控。葛批評，政府對業界不聞不問，又指市民各自在電腦前操作，在網吧內沒有身體接觸。她促請政府在有限制及條件下，包括加強場所消毒次數、將電腦間設分隔板、實行禁止網吧內飲食等措施，讓業界重開營業。

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