旺角全民檢測場館人流稀疏　未列明清潔時間惹混亂

全民檢測計劃正式開展，市民今(1日)起可於全港共141個社區檢測中心進行檢測。東網記者今午視察其中兩個檢測中心，分別是位於太子的界限街一號體育館及旺角的麥花臣場館。現場所見，輪候進行檢測的人流稀疏，只有零星市民已預約，亦有少數市民即場登記，每位進行檢測的市民需量度體溫方可進入，而門外設有酒精搓手液，完成檢測後，每人均可獲得10個口罩。然而，因太子檢測場所沒有清楚列明閉館時間，令不少市民於猛烈陽光下暴曬，惹起市民不滿。

楊小姐於下午2時半抵界限街一號體育館，她指整個檢測過程約20分鐘，流程暢順，場館內有足夠空間讓市民保持距離，通風亦做得非常好，不擔心出現交叉感染，惟表示檢測會造成鼻腔輕微不適。她又認為，政府假如提早進行全民檢測，便可避免第三波疫情爆發，又指政府需做好目前防疫工作。

另一位市民袁先生稱，為配合防疫工作，全家都會參與檢測。他說，預約了2時半到太子的檢測中心進行檢測，但中心於1時半至2時半進行清潔及消毒，卻未有張貼任何通告，職員安排市民進行檢測時次序稍有混亂，導致自己用了約半小時方完成整個檢測，認為有改善空間。

今午於旺角進行檢測的吳先生則指，整個採樣流程非常順暢，而採樣員都相當熟練，形容整個過程舒服。他謂未來14日會減少外出，又會一次過購買較多分量的餸菜留家煮食。他又指，現時有60多萬人預約登記檢測是好的開始。

同樣預約於旺角檢測中心採樣的張女士，帶同6歲女兒一同檢測。她指，雖然擔心首日檢測會大排長龍，但期望全民檢測找出隱性傳播鏈，令社會回復正常，故自己亦盡快參與。她稱在檢測時，女兒與自己都感到鼻腔不適，但可接受，又表示平日會照常出街，但會減少外出用膳的次數。

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