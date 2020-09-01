政Whats噏：議員檢測合照爭位爆爭執 　象哥怒扯梁美芬

全民檢測計劃今日(1日)開始舉行，而立法會安排議員今日喺地下大堂位置，集體進行自願檢測，至下午近2時，大部分建制派議員都已到場，正當各位議員手拎標語，企定準備影集體照，身體力行呼籲市民參與計劃時，議員黃定光（象哥）同梁美芬（Priscilla）就因為影相企位問題鬧不和，象哥仲要郁手添！

話說當一眾議員企好位準備影大合照時，原本企側邊嘅Priscilla，無啦啦就行咗隊伍入面，企咗喺中間位置，但個位置就似乎阻住晒後排議員，引起周圍議員不滿。其中旅遊界議員姚思榮第1個覺得唔妥，率先行前踎低，其後象哥應該都覺得佢阻住晒，於是指示Priscilla行前踎低。

但事情似乎無咁順利，Priscilla拒絕之後，雙方擾攘，呢個時候，象哥就一手扯咗Priscilla去後排，本來喺最右邊嘅批發及零售界議員邵家輝，亦即時走埋去做和事老，企喺兩人中間，分別搭住象哥同Priscilla嘅膊頭，而企喺Priscilla隔籬嘅蔣麗芸（Ann姐）亦即刻衝出嚟，行到前排踎低，結束咗件事。之但係，象哥似乎餘怒未消，繼續怒睥Priscilla。

事後問返象哥做咩咁嬲？佢就無詳細解釋，只係無奈話「唔知佢想點？」

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「疫市下想轉危為機？」

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