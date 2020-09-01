香港行政主導非三權分立　梁美芬批幾屆政府沒講清楚

行政長官林鄭月娥今(1日)出席行政會議前指「香港沒有三權分立」，行政主導的核心是行政長官，形容三權關係是各司其職，但需要經行政長官向中央負責。本身是基本法委員會委員的議員梁美芬表示，香港無論1997年前後均是行政主導，不可用「三權分立」來形容，批評政府太遲表態，一直以迴避、縱容和含混的態度處理，過往幾屆政府都有疏漏，應早在回歸時就要解釋清楚。

梁指，「三權」須在一國兩制和高度自治的基礎下運行，《基本法》規定如果牽涉重大行政決定，中央有最終話語權。她稱高等法院上訴法庭梁頌恆、游蕙禎宣誓司法覆核案，已經清楚指出三權可以互相制衡，而不是英式的三權分立。

梁又認為，特區政府、行政、立法，司法界人士及部分學者一直對三權分立有所誤解，而去年出現的反修例示威更演變為港獨、自決等問題，故有需要回到「一國」的概念。

議員何君堯亦認為，政府過去二十多年都未有將香港的情況講清楚，形容林鄭的說法是「是其是、非其非」。

被問到過去是否都理解香港無三權分立，他指三權分立並不是「分立到各自為政」，應是有各自分工，但以行政長官為主。他強調，在《基本法》下行政長官需要向中央負責，故有主導權及超然地位，強調三權之間有從屬關係，只是大家有不同分工為香港服務。

議員蔣麗芸表示，不理解過去為何有人說香港是三權分立，令部分人相信真有其事，認為特首應該將信息清楚傳遞給公眾。