2西醫為哮喘病人處方不當藥物　醫委會判專業失當

西醫蔡文健及禤樂琳被指控於2013年12月至2014年12月期間，在已知病人患有哮喘的情況下，處方不當藥物，2人填寫的病歷紀錄亦沒有詳列病史，醫務委員會今日(1日)召開紀律聆訊，裁定2人專業失當。蔡將從醫生名冊除名2個月，緩刑1年；禤則被除名4個月，緩刑2年。

案情指出，病人何女士是2名被告的診所助護，2人一直有跟進她的健康問題。蔡文健於2013年12月診斷病人患有哮喘 ，曾6次處方普萘洛爾，禤樂琳則於2014年2月同樣診斷病人患有哮喘，亦處方普萘洛爾等同類藥物。

專家證人表示，哮喘病人應避免服用普萘洛爾等同類藥物 ，指有關副作用會引致支氣管痙攣，醫生應小心使用藥物，並以其他藥物代替。

此外，醫委會發現2人並未有妥善紀錄病人病歷，多次的病歷紀錄均有遺漏，包括蔡文健於2014年11月8日為病人注射服他靈(Voltaren)以紓緩哮喘症狀，惟被告否認，解釋當時病人聲稱自己有上呼吸道感染徵狀及有痰，病人的注射位置其後出現感染及紅腫，最後需進行外科手術，並向醫委會作出投訴。

2名被告皆承認指控，蔡文健的代表律師求情時表示，被告已吸取教訓並深刻反省，事後亦作出改善措施，又提到蔡過往沒有專業失當紀錄。醫委會裁定2人專業失當，會向2人發出警告信，並需進修相關課程，減低重犯機會。

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