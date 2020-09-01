7月零售業銷貨額下跌23.1%　連跌18個月

香港第三波疫情7月起爆發至今，港府實施多項防疫措施應對，包括禁聚令收緊至2人，對零售商生意打擊更甚，導致零售業銷貨額連跌18個月！政府統計處今(1日)公布7月份的零售業銷貨額統計，臨時估計為265億港元，較去年同月下跌23.1%，跌幅較6月的24.8%稍微收窄；而與去年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌32.1%。

扣除期間價格變動後，今年7月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌23.9%。今年6月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌25.3%。與今年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌33.5%。

根據零售類別分析，今年7月與去年7月比較，跌幅最高的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌53.7%；其次為鞋類、有關製品及其他衣物配件，下跌53.6%；藥物及化妝品下跌50.9%；服裝下跌42.5%；書報、文具及禮品下跌41.%；眼鏡店下跌37.0%。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值逆市反升26.5%。其次為燃料，銷貨價值上升3.8%；以及傢具及固定裝置上升0.3%。

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，原因是當月本地確診個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。發言人進一步指出，最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

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