送貨工不滿警暴　擎氣槍指警車洩憤囚3年

送貨工人去年9月驅車阻礙警車行駛，不依指示停車受查之餘，更兩度以玩具氣槍指向警車，被捕後聲言因不滿警暴，更打算拿手術刀捅警察，以「幫示威者報仇」。他早前承認管有仿製火器、在公眾地方管有攻擊性武器及危險駕駛共3罪，今日(1日)於區域法院被判囚3年及停牌18個月，並須自費參加駕駛改進課程。

法官判刑時指，心理報告顯示38歲被告梁逸志出生時因缺氧而有輕度智力問題，且被診斷為自閉。而新近的精神報告，則指他曾表示因近期社會事件而對警方感到不滿，又認為途經有示威的地方會不安全，所才帶同氣槍及手術刀讓增加安全感，並非為干犯其他暴力罪行。

法官又引述辯方求情指，被告案發前因損壞了僱主的車輛而要賠償，令他出現經濟困難及情緒困擾。在案發當日，被告無錢買食物及泊車，僱主又拒絕向他預支薪水，令他感到更加不開心及大壓力，見到警車時又想起社會事件，才一時衝動犯事，以發洩不滿。

法官指，對警方或任何公眾人物感到不滿並非犯法，但若因憤怒而犯事，即使是衝動行事，亦會有刑事後果。而被告曾因相類罪行而被判囚，他定必知道後果。

法官續指，不難想像被告或會因情緒驅使而衝動做出愚蠢的行為，惟他的氣槍雖然威力有限，但警員及其他道路使用者並不知道，可以預見他人會因而感到驚恐。而被告驅車快速穿插及衝燈等行為，更罔顧其他人道路使用者的安全，案情嚴重。

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