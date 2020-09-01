空氣質素健康指數嚴重　環保署料未來數天持續

本港近日被濃霧籠罩，環境保護署今(1日)早錄得較平常為高的空氣污染水平，預計在傍晚，空氣質素健康指數可能達至嚴重水平，而且空氣污染情況會在未來數天持續，政府呼籲兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者要避免外出。

環保署指出，因應熱帶氣旋美莎克的外圍環流，香港正被一股較高污染的大陸性氣流影響，加上陽光有利光化煙霧，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，又加速形成二氧化氮。今早市區部分地區及路邊錄得較平常高的空氣污染水平，預測稍後或有監測站的空氣質素健康指數達嚴重水平。

由於天文台預測，未來數天的天氣將持續晴朗、酷熱及吹微風。環保署預料未來數天的空氣污染會維持在較高水平，直至風勢增強為止。

由於空氣污染會引致鼻及喉嚨痕癢、氣喘、咳嗽、胸痛或胸悶等，又會加劇哮喘或慢性呼吸系統疾病患者病情，政府呼籲兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者盡量減少戶外活動。從事體力勞動戶外工作僱員應減少戶外工作時間，特別在交通繁忙的地方，僱主應評估其工作風險。

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