帶酒精醋給手足對付警察　中六男生開學日認罪還押

兩名16歲中學生涉嫌於去年11月，在觀塘警署外管有一樽酒精及一樽稀釋食用醋，打算「拎嚟畀手足對付警察」，他們被控「串謀意圖施用有害物品使人受損害、精神受創或惱怒」罪，案件今天（1日）在觀塘法院再訊，陳姓男被告承認控罪，須還押至9月18日候懲，梁姓女被告不認罪，獲准繼續保釋，案件定於11月9日開審。

據男被告承認的案情指，4名警員於去年11月18日在觀塘警署外發現男被告與一名女子形跡可疑，遂截查2人，2人往翠屏邨方向逃跑。警方追截期間，男被告把1樽液體棄於地上，男被告終被警方成功截停及拘捕，經化驗下該樽液體內有酒精及醋的成份。

警方調查男被告的手機，發現他曾與上述女子用短訊對話，該女子詢問有否漂白水，又稱要於「觀塘狗屋」做試驗，男被告則稱會帶醋到現場。男被告其後承認曾從網上學習用酒精溝醋，並會交給「手足」使用。

辯方求情指，今天是男被告的中六開學日，被告明年將應考文憑試。被告過往在學校品學兼優，有參與課外活動及義務工作。被告自行撰寫的求情信指，他因受情緒所影響，一時衝動魯莽犯錯，並致歉稱不會再犯，他以後會顧及別人感受。

辯方又指，化驗報告顯示，雖然該樽液體的成份易燃，但一般情況下不會對他人構成影響，而且成份主要為酒精及醋，坊間亦很容易買到。