政Whats噏﹕隔板分開區議員座位　被指似「拜山房」

大埔區議會以透明塑膠隔板分開每個座位，減低飛沫傳播風險。

新冠肺炎疫情之下區議會可以召開會議，但都要加強防疫措施，大埔區議會今日(1日)開會，每個區議員之間都有透明膠隔板分隔，但有議員就唔係好滿意安排喇。

為咗確保衞生，好多餐廳都加設隔板分隔座位，減低飛沫傳播風險。而大埔區議會亦有設置透明塑膠隔板，分開每一個區議員座位。不過，大埔區議員黃兆健喺社交網站Facebook發文大吐苦水，話覺得會議室布置到成間「拜山房」咁，相當「有味道」咁話。

最近民主派動員呼籲市民杯葛全民病毒檢測計劃，黃兆健又將區議會安排同計劃扯上關係，話會議室樓上就係社區檢測中心，若果區議會認同政府防疫手法，積極配合檢測計劃嘅話，應該封起成層，一了百了喎。

其實早前都有類似嘅風波，元朗民政事務處用大量膠帶圍封區議會會議室嘅座位，仲安排部分區議員坐上公眾席開會，目的係暫時起分隔作用，但點知區議員唔領情，聲言唔滿意要共用無線咪，之後就自行決定坐返會議枱，最多隔位坐。

依家安排區議員坐上公眾席保持社交距離又唔滿意，加設隔板畀佢哋坐返自己位一樣唔滿意，睇嚟班議員都好難服侍呀。

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