昨晚被警拉開時倒地孕婦將出院　其夫獲准保釋

昨日(31日)為港鐵太子站「8.31」事件1周年，大批市民於太子及旺角一帶聚集，有警員在旺角亞皆老街拘捕1名男子，期間曾一度拉開其懷孕的妻子，孕婦混亂中倒地，她感到不適被送往廣華醫院，其夫則涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，他今日(1日)下午5時獲准保釋外出。

孕婦的丈夫馮先生指，昨晚被捕的地點是自己放工必經之路；又謂，自己身上的傷痕於被捕時造成；被問到特首林鄭月娥今早表示會評估同檢討事件，他指自己被捕期間沒有看，但形容「關注完、檢討完都係一樣，不予置評。」

陪同馮先生的油尖旺區議員余德寶則指，孕婦昨晚送到急症室檢查，確定母子平安，經留院一晚後，將於今日稍後時間出院。

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