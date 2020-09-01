檢測中心醫療廢物亂棄垃圾桶　病毒恐社區散播

全民檢測計劃今日(1日)開展，未見成效先惹病毒散播恐慌。在將軍澳尚德社區會堂的檢測中心，有人員將用過的膠手套、棉花棒等，僅以黑色膠袋包裹後便棄置在垃圾桶內，未有貼上「醫療廢物」的警示字樣。其後更有拾荒者翻弄垃圾桶，恐會將病毒散播出社區。

除了棄置垃圾上未有跟隨指引外，檢測中心人員的保護裝備亦顯然不足。場地的工作人員，只有醫療人員獲派保護衣、面罩及頭套，清潔工人只配備膠手套及口罩，便要在檢測範圍附近清潔枱櫈、倒醫療廢物等，保護性成疑。

中西區區議員何致宏亦在社交平台上稱，有穿着保護衣的人員拿着使用過的膠手套周街走，在人群中穿插，更有人員將檢測中心內的污水潑到街外，擔心會散播病毒。

除亂棄醫療廢物外，中心人員採樣準確度亦受質疑，有參加者坦言，不清楚檢測前不能飲水、進食、刷牙等禁止事項，故早上起床時已有喝水，惟職員採集樣本前未有詢問參與者有否犯禁，故他可如常完成檢測。另外，有市民指，醫療人員採集鼻腔樣本時，並無如早前示範般將棉棒伸入深處，而只是隨便在鼻腔「撩幾下」，未知會否影響檢測結果。

東網記者今午(1日)6時到大埔區大埔綜合大樓進行採樣，即使該檢測中心在今日的網上預約出現爆滿，但記者在沒有網上登記情況下，均能直接入內進行鼻腔和咽喉測試，過程中有少少「反胃」，檢測過程約2至3分鐘便完成，其後在大堂外的一個垃圾桶發現一堆棄置膠手套，懷疑是醫療廢物，另有一堆棄置垃圾，擔心相關廢物會增加病毒傳播的風險。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應說，相關部門在廢物處理上應有指引，如事件屬實，有人會跟進，相關事件不應該發生。

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