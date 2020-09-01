首日8.2萬人接受檢測　9月3日起加推採樣名額

全民檢測計劃自上周六(8月29日)接受登記，至今日(1日)正式展開，公務員事務局局長聶德權公布，截至今午4時，共有8.2萬人接受採樣；另至5時，共有65.1萬人網上登記，其中郵局及屋邨辦事處亦分別協助2700名及3000名長者或不懂上網的人士登記。

鑑於部分中心滿額，政府於周四(3日)起增加檢測中心名額，其中32間未來7日已滿額的中心會提供額外名額供預約。檢測中心會按實際情況，為即場登記市民採樣，惟仍會優先處理網上預約人士。

聶續稱截，8.2萬人當中有8000名未有預約的市民即場登記，採樣流程暢順及有效率。被問到全民檢測強調網上預約，但又容許市民直接到檢測中心，是否造成人群聚集而出現感染風險？他解釋，安排市民網上預約，希望大家按時段分批到來處理，減少人群聚集，但若個別中心能夠處理更多採樣工作，又有市民直接來到，當局需要人性化處理，在兩者中取得平衡，但仍鼓勵大家網上登記。

當局目前收到89宗網上「被登記」事件，其中44宗懷疑盜用他人資料，已交警方跟進。至於會否延長七日，他說會視乎今明兩日的運作，原則是做到「想檢便檢」，總體上延長不會超過14日，至今超過90%市民在預約登記後準時出席，反應熱烈。

食物及衞生局局長陳肇始補充，現有2000名醫護及2400名支援人員協助採樣。

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