稱受耶和華感召屢闖粉嶺別墅　男子被判醫院令

報稱從事資訊科技業的31歲男子，分別於今年5月及7月闖入上水古洞行政長官粉嶺別墅，被捕後聲稱受到耶和華感召而來。案件今（1日）於粉嶺法院再訊，控方改控該男子一項未獲授權而取用運輸工具、兩項侵入由公職人員或公共機構管轄的財產及兩項阻礙公職人員罪，被告承認全部控罪，被判3個月醫院令，期間須入住小欖精神病治療中心。

案情指今年5月18日下午近3時，被告蔡忠文進入位於上水的香港高爾夫球會之貨倉內，駛走貨倉內一部耙沙機，並行駛200米到高爾夫球會範圍內的行政長官別墅外。

被告打開大閘並進入別墅，被駐守別墅的警員發現截停。警員要求他出示身份證，但他未有理會。警員其後拿出伸縮警棍，被告突然衝前，警員遂向被告的大腿揮棍，但警棍最終斷成兩截。警員再警告不果，向被告施放胡椒噴霧將他制服。警誡下被告稱「我見架車著到，貪方便攞來用...我只係想散步，行入去睇吓」。

到今年7月17日，警員再見到沒有穿上衣的被告進入別墅，他不斷揮手並稱約了耶和華在別墅內見面，警員警告無效，將他鎖上手銬制服。警誡下被告稱在附近居住，他由住所散步到別墅，又解釋因天氣熱所以沒有穿上衣，他並認為別墅是開放予公眾。

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