疫情令投注額跌　馬會少交33.8億元稅

疫情影響博彩活動，香港賽馬會公布上年度業績，投注總額減少11.6%，僅錄得2187.49億港元，期內馬會對香港的直接財政貢獻亦減少逾36.28億港元，按年減幅達12.6%，當中馬會向政府繳納的各項博彩稅及利得稅，按年減少近15%，涉款達33.8億港元。

馬會公布截至6月30日的2019/20財政年度業績，馬會繼續舉辦賽馬，雖然疫情下限制馬場入場人數，但賽馬投注額僅下跌3.2%，至約1210億港元。足球博彩方面，年內有3273場國際足球比賽受疫期影響而延期或取消，令足球博彩投注額下跌18.8%，至約926億港元。

至於六合彩，馬會由2月2日起暫停六合彩攪珠，令六合彩投注額下跌39%，至約51億港元。總括而言，年內投注總額錄得2187.49億港元，按年減少287.92港億元，跌幅達11.6%。

博彩收入減少，令到馬會對香港直接財政貢獻亦縮皮，年內共回饋社會252億港元，按年減少36.28億港元，跌幅達12.6%。當中，馬會向政府繳納的賽馬、足球和獎券博彩稅，以及利得稅，年內僅錄得199.57億港元，按年減少33.8億港元，跌幅達14.48%。

而年內馬會向獎券基金撥款7.74億港元，按年少4.96億港元，跌幅39.1%。不過，馬會慈善基金會於年內的已審批捐款則錄得上升，共捐出逾45億元支持210個項目，金額按年增加5.8%。

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