水警總部佔市民休憩地26年　東區區議會通過動議促還地

東區區議會規劃及房屋事務委員會今(1日)舉行第5次會議，當中警務處計劃向港島東區地政處申請，把西灣河碼頭旁海濱用地，即現時水警總部大樓海旁的使用時間延長5年，遭部分該區區議員反對。有區議員表示，西灣河碼頭附近的海濱休憩用地已被警方「臨時」佔用約26年，但該用地被規劃署指定為休憩用地，是海濱公園的一部分，要求警方盡快交還土地。

區議員韋少力臨時動議反對水警總部續約，要求當局立即覓地搬遷，把用地交還作公眾休憩空間，獲在席區議員以大比數通過。

當區區議員何偉倫表示，早在5年前，警務處曾向區議會表示打算把水警總區搬至將軍澳，以重置水警總部及水警港口分區基地，當時預計新建的水警總部及水警港口分區基地將最早於2026年啟用，惟警務處今年「唔再提搬入新地址」，質疑想「將臨時變永續」？

韋少力表示，該地段被用作停泊快艇、對當區的居民造成極大的影響，每逢深夜12時及清晨7時，水警快艇駛出的聲音造成不少噪音問題。她又稱「廿幾年啦，要作都作到個地方、要填海都填到出嚟啦」。區議會副主席趙家賢則表示，警方文件指出該地會用作「安全地存放危險物品、放置發電機及相關的燃料」，斥有安全風險，若不幸發生意外，恐會有重大的傷亡。

區議員麥德正指出，該處被規劃署指定為休憩用地，提供康樂設施予公眾享用，加上北角將興建海濱板道，預計在2024年完工，計劃會把兩者連接，接駁東西兩方海濱，而水警總部在該處嚴重影響發展。

香港警務處海港警區指揮官謝啟威在會議中表示，早前是搬遷候選的柴灣和將軍澳等選址的空間有限，並不足以容納目前使用大樓各單位的人員，更何況小艇分區把現時大樓內各單位維持在一起。他又指水警「願意搬、亦願意繼續搵地方搬」，但坦言「我沒有魔法杖、亦不是土地問題的專家」。

他又強調，水警對維持香港水域安全有重要功用。至於噪音問題，謝表示在海邊居住的居民難免會聽到船隻聲音，但會研究能否減少音量。警司(策劃及發展)屈燕琴表示，2015年警方考慮使用將軍澳選址時，規劃署及地政處正進行技術評估，及後發現該地段下方涉及排水及污水相關設備，無法興建合適的建築物。

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