保就業第二期首兩日接8.9萬宗申請　料三至四周內發放

保就業計劃第二期由昨日(8月31日)起，至9月13日晚上11時59分接受申請，政府今日(1日)公布，截至今日下午6時，共收到約8.3萬名僱主及超過6000名自僱人士的申請，當中有大約95%的僱主曾成功申請「保就業」計劃第一期，預計大部分合資格而又能提供正確資料的僱主，可在提出申請後三至四周獲發放工資補貼。

在完成審核申請後，「保就業」計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請者的申請結果，申請者亦可登入「保就業」計劃網頁，查察獲批的補貼金額及承諾的受薪僱員人數。

此外，自僱人士如有「自僱人士強積金戶口」而在今年3月31日戶口仍未取消，並且未曾在「保就業」計劃第一期獲得一筆過7500港元資助，也可在第二期工資補貼申請期間提交申請。

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