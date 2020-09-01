治安警新總部及特警新大樓收17標書　最高造價11.7億澳門元

澳門治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程，今日(1日)於澳門建設發展辦公室進行公開開標。建設辦表示，共收到17份標書，工程造價介乎8.88億澳門元至11.72億澳門元，工期由850至980個工作天，預料明年上半年動工。

治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓位於氹仔新城填海E1區，座地面積約7000平方米，大樓為U型設計，由3座建築物組成，總建築面積約8萬平方米。

按兩個部門的業務運作需要，大樓設有行動指揮室、999行動中心、新聞發布室、全澳城市電子監察系統設備室、多功能用途室、槍械儲存室、拘留倉以及辦公室等，亦有操練場等共用空間。

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