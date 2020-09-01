2司機涉經港珠澳大橋　走私值逾18萬貨入境珠海被截

拱北海關先後截獲2人，涉嫌經港珠澳大橋走私貨物到珠海

隨着澳門疫情逐步緩和，粵澳兩地交通逐步恢復，兩地之間的走私活動亦有所增加。2名駕駛粵澳兩地牌車的澳門司機，涉嫌利用港珠澳大橋，違規攜帶約值18.6萬澳門元的電子產品、奢侈品等入境珠海，先後於上月21日及29日，被拱北海關截獲。

上月21日凌晨，拱北海關關員從何姓澳門司機駕駛的車中，查獲20部iPhone、手提包、名牌手錶等，初步估算貨值約14.5萬元。而在8月29日晚上8時許，該關又截獲另一名陳姓澳門司機，並搜獲手提電腦、遊戲卡帶及代妝品等，價值涉約4.1萬元。兩案目前正在進一步處理中。

拱北海關表示，隨粵澳兩地牌車全面恢復通行，利用私家車走私行為有所增加，10天內已截獲2宗同類案件，又指將加大巡查和風險防控力度。

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