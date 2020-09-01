離島區增6檢測中心　最快本周六開放

政府推行全民免費檢測服務，但各檢測中心集中在市區，對離島及鄉郊居民不便。民政事務處今日(1日)晚上公布，因離島區有不少鄉郊地方遠離各社區檢測中心，故會為離島鄉郊地區居民作特別安排，於本月5日(周六)至本月14日期間，在坪洲體育館、南丫島歷史文物室、長洲體育館、梅窩康樂中心、大嶼山南區鄉事委員會，及大澳大會堂等6個檢測點，安排受過訓練採樣人員，為相關地區居民採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。

6個檢測點的開放時間為上午9時至下午5時，將率先於周六開放的包括長洲體育館及梅窩康樂中心，所有檢測點均只開放1至2日。居民應先到網站 www.communitytest.gov.hk 進行預約，確認日期、檢測中心及時段，再前往檢測。

另外，離島區個別村落所處位置偏遠，交通不便，政府將安排人員於4日至10日期間到訪該些村落，為不便前往任何檢測中心的村民採集深喉唾液樣本作測試。

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