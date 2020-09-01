環境卓越大獎網站疑黑客入侵無法運作　職員稱正在維修

HKAEE網站由今晨起無法運作，至晚上尚未回覆正常。

環境運動委員會聯同環境保護署及本港主要商會合辦「香港環境卓越大獎」（HKAEE），其網站懷疑被黑客入侵，由今晨（1日)起無法運作，僅顯示正在緊急維修網站字句，並留有查詢電話，未知有否參與機構資料被洩露。東網記者致電向HKAEE職員查詢，僅表示網站正在維修中。

「香港環境卓越大獎」嘉許不同界別中具出色環保表現的機構，主辦商會包括香港中華總商會和香港中華廠商聯合會等，不同政府部門或知名私營機構積極報名競逐。2019年參與機構數目創歷年新高，共有2524間，較2018年上升29%，當中共有48間機構獲頒發金、銀、銅獎，以及160間機構獲頒發優異獎。

據悉政府轄下香港電腦保安事故協調中心收到有黑客入侵HKAEE的報告，正調查事件。HKAEE職員回覆東網查詢時，未有正面回應是否遭黑客入侵，稱將有專責同事回覆。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020