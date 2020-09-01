天水圍叙福樓不獲業主續租　將於本月14日結業

新冠肺炎重挫餐飲業生意，不少東主要求業主減租遭拒，叙福樓集團主席黃傑龍今（1日）在社交網站公布，位於天水圍頌富商場、最後一間的叙福樓，以及相連的MMC牛涮鍋將於本月14日正式結業，強調已盡力與業主領展商討續租，亦已答應「年年加租」，惟仍不獲續租。東網已向領展查詢事件，尚待回覆。

叙福樓曾有多達30多間分店，黃傑龍指出，早前因應疫情與業主商討該分店的減租幅度時，對方要求把原訂6年的租約提前至今年9月底完結始會減租，雙方其後洽商有關條款。黃稱「好想繼續做落去」，故同意業主每年加租，形容幅度頗為可觀，對不獲續租感到失望。

黃又透露，現時營運困難，該分店上月已虧蝕數十萬港元，而3年前重新裝修時投資數千萬港元後，亦無法完全回本，強調仍會負起僱主基本責任，並「找清供應商嗰條貨數」。至於員工方面，黃指由於已幾乎全面退出中餐市場，加上目前食肆入座率及營業時間均受規管，相信不會有太多員工可以留任，將按法例要求發放遣散費。