政Whats噏：疑黃之鋒宣傳變政治化　懲教署拒陳日君送月餅畀囚友

下月1日就係中秋節，天主教香港教區退休主教陳日君過去每年都會向懲教署提出申請，向正在監獄服刑嘅囚友送贈月餅，等佢哋可以一同歡度佳節，但今年就畀自己同前香港眾志秘書長黃之鋒搞垮。陳日君喺社交平台貼文，公布活動取消。

事關陳日君日前喺社交網站貼文，提及今年中秋節正值10月1日，「藍色人會雙重慶祝，在鐵窗後的手足，或許會特別掛念。」

黃之鋒其後亦喺社交網站貼出一張海報，上面寫住：「響應陳日君樞機，愛心捐月餅，贈鐵窗手足」。並呼籲網友用支票捐款。貼文又話：「3年前，在我首度入獄的時候，曾於牢房度過中秋節，當時曾與所有在囚人士一樣，也曾收過陳日君樞機送進監房的月餅。」令佢好懷念當時嘅甜味。

但陳日君尋日喺社交平台貼文，「因為一些原因，很遺憾地告訴大家今年『愛心捐月餅』不能舉辦了，抱歉這使囚友失望也給懲教處(署)添了麻煩。」佢又話月餅會轉贈給慈善團體。

據悉，懲教署署長胡英明獲悉後，認為有人將捐贈月餅畀囚友變得政治化，故今年拒絕陳日君嘅申請。不過，懲教署仍會接受其他慈善團體捐贈，每名囚友將獲得1個月餅。

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