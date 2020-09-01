被內地海警拘捕男生持葡國護照 消息指港人身份被視為中國籍

涉嫌違反《港區國安法》、與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒，與另外11名涉參與反修例示威的人士，上月企圖偷渡台灣被中國海警拘捕，目前扣留在深圳鹽田區看守所，當中包括香港大學工程學院一年級男生郭子麟。據悉，他持有葡萄牙護照，葡萄牙駐港澳總領事館正與葡方駐內地使領館聯繫。但消息指，根據政策，只要持有香港居民身份，內地執法機關便會將被捕人士當中國籍處理。

據葡新社今日(1日)引述葡萄牙駐港澳總領事館消息指，持有葡萄牙護照的郭子麟因非法越境，目前正在深圳被扣留，而中國當局認為葡萄牙護照只屬旅行證件，限制葡萄牙當局以人道主義介入。據悉，葡方正與葡萄牙駐北京大使館及駐廣州總領事館聯繫，跟進事件。

被中國海警拘捕的11男1女香港人蛇，除李宇軒及郭子麟，尚包括香港公開大學3年級學生張俊富、無業青年張銘裕、IVE學生嚴文謙、售貨員鄧棨然、港鐵前技術見習生鄭子豪及學生廖子文，他們均涉及去年反修例示威。

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