粉嶺高爾夫球場地契到期　團體質疑政府秘密賤價續租

備受爭議的粉嶺高爾夫球場地契8月31日到期，政府至今未有公布過球場去向，本土研究社表示，政府至今仍未更新相關土地註冊的資料，質疑政府或已秘密與球場續約，繼續以賤價1000港元，將相關土地批予香港哥爾夫球會，促請政府交代該地段發展去向。

本土研究社指出，相關地段地契已到期，查冊後發現政府未有更新資料，公眾對地價和條款一無所知。若新地契與上一份同為21年，質疑球場在2026/27年後，便不用跟隨繳交市值三分一地價的政策。

雖然條款訂明，球場需對公眾開放，惟開放時段僅得閒日等不便於上班一族使用的時間，被質疑是「扮開放」，該社促請政府回應，有否與球場訂立新條款，要求球場全面開放資料予公眾，交代使用量的季度報告，讓公眾能查閱相關資料。

粉嶺高爾夫球場面積達172公頃，多年來有聲音要求政府收回土地建屋，惟政府僅將粉錦公路以東的32公頃用地，改劃成房屋發展，設有3年特別過渡期。團體促請政府交代相關政策詳情，相關過渡期會否「三年又三年」，令建屋無期。

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