德國外長籲盡快舉行香港立法會選舉　王毅重申屬內政

中國國務委員兼外長王毅周二（1日）在柏林與德國外長馬斯會談，馬斯會後表示，二人深入討論過香港局勢，呼籲中方盡快讓香港舉行立法會選舉，並消除「港區國安法」的限制。王毅則重申，香港事務屬中國內政。

馬斯表示，過去數周甚至數月，德國與歐洲夥伴均密切觀察香港局勢，呼籲中方迅速讓香港舉行立法會選舉，並消除「港區國安法」對港人自由的限制，以完整實現一國兩制。他重申，因應香港有候選人被取消參選資格，德方決定暫停與香港的引渡協議。

針對新疆問題，馬斯建議由聯合國組織獨立觀察團到當地調查，同時指德國與中國下周恢復舉行「德中人權對話」，會上議題會包括香港及新疆等問題。王毅則重申香港事務是中國內政，又強調香港去年的示威已失控，其他國家看到的只屬片面畫面。

而就捷克參議院議長維施特奇爾率團訪台一事，馬斯強調歐洲必須捍衞自身價值，不能成為美國和中國等強權的傀儡，他為此已聯繫捷克外長佩特日切克（Tomas Petricek），向他表達德國的支持。

另一方面，對於王毅早前指出維施特奇爾將為訪台付出代價，德國國會外交事務小組主席勒特根（Norbert Röttgen）表示不滿，他呼籲歐盟保持一致立場，避免捷克遭中國報復。

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