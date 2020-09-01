網約車Uber終極敗訴　專營的士「流產」改革原地踏步

網約車服務「Uber」旗下司機非法載客取酬官司終極敗訴，本港的士業界失去主要競爭對手，加上政府3年前提出引入「專營的士」服務，亦隨立法會會期結束而「流產」，需留待下屆立法會從頭審議，的士服務改革之路毫無寸進。

市民近年對的士服務投訴多多，根據交通諮詢委員會轄下交通投訴組資料顯示，由2014年起，每年的士服務投訴個案平均逾萬宗，去年市民投訴的士服務便多達10318宗，可見的士是各類公共交通服務中，市民的主要投訴對象。

然而，網約車服務「Uber」於2014年進軍本港，但其服務並無取得運輸署發出的出租汽車許可證，加上其在的士服務市場上分一杯羹，故一直受到的士業界群起反對。政府於2017起提議引入具網約元素的「優質的士」服務，並於去年4月向立法會提交《專營的士服務條例草案》，建議批出3個專營的士專營權，引入共600輛「專營的士」，收費結構類似現時的士，有起錶收費、其後每跳收費和其他收費，當中專營的士起錶收費比現時的士貴約5成，但需向乘客提供USB充電等服務。

不過，相關的法案委員會，早前因為今屆立法會會期完結，而決定終止立法工作，導致整個立法程序需待下屆立法會選出後，才能重新啟動。換言之，拖拉3年的「專營的士」最終淪為紙上談兵。

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