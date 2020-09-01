康文署社署被指施壓 叫人接受檢測

全民檢測展開，有康樂及文化事務署兼職導師及教練表示收到電郵，附有回條，要求填報「已完成」或「不會參加」全民檢測，並要於月中前交回該署體育工作人員發展組。導師及教練擔心，若不接受檢測，康文署日後不會給予工作機會，影響收入，甚至生計。

康文署表示，為配合全民檢測計劃，考慮到康文署的兼職合約導師、領隊、營務導師、工作人員（兼職員工）工作時有機會需要與市民接觸，故致函呼籲各兼職員工參加計劃，並希望透過回條形式了解他們參加檢測的情況。

康文署續稱，兼職員工參加檢測計劃，以及填交回條均屬自願性質，所得資料只作統計之用，不屬日後聘任的考慮因素。

而社會福利署亦去信各機構，呼籲機構鼓勵員工積極參加全民檢測計劃，以便加強保護員工及服務使用者。社會工作者總工會去信社署，批評署方藉呼籲，有威脅停止或影響津助之嫌，變相施壓，促收回呼籲。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020