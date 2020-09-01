天氣預報：局部地區有雨及雷暴 日間酷熱最高34°C

一股微弱的大陸氣流正影響廣東，但沿岸亦有驟雨。香港方面，黃昏前後的雷雨為新界多處地區帶來超過10毫米雨量。天文台於晚上11時錄得氣溫29度，相對濕度79%。酷熱天氣警告現正生效

在晚上8時，超強颱風美莎克集結在濟州以南約570公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過東海。

預測今晚(1日)大致多雲，明日(2日)局部地區有驟雨及雷暴，最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹微風。展望隨後一兩日持續酷熱，局部地區有驟雨，周末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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