警搗無牌按摩院　4內地女被捕兼涉違停業令及禁聚令

元朗警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（9月1日）下午約5時進行掃黃行動，派員喬裝顧客，搜查元朗教育路一單位，搗破一間懷疑無牌按摩及賣淫場所。

行動中，一名23歲姓朱內地女負責人涉嫌「管理賣淫場所」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「非法入境者接受僱傭工作」被捕；3名年齡介乎31歲及35歲的內地女子，則涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」被捕，所有被捕女子現正被扣留調查。

與此同時，該名姓朱內地女子另涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），而其餘被捕女子則亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

行動中，警方檢獲一批證物，包括避孕套、潤滑劑、4張按摩床及毛巾等。

警方呼籲，任何在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）內列明的處所，包括按摩院等，均需在條例實施期間關閉，違反上述規定者即屬干犯相關罪行，最高可被罰款五萬港元及監禁六個月。在疫情嚴峻時期，為了香港整體、市民自己及家人著想，市民應該保持社交距離及不應參與任何受禁的活動，以減少病毒傳播的風險。元朗警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，以打擊賣淫活動。

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